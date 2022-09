(Di sabato 24 settembre 2022) Per i Bar e isaranno ?alla fine dell?anno. A sorpresa, nell?ultima bozza del decreto aiuti-ter, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale,...

ilmessaggero.it

Per l'associazione dei consumatori, la proroga fino a fine anno della possibilità per bar e ristoranti di realizzare dehors e pedane'aperto prevista dall'ultima bozza del decreto aiuti ter è 'un ......suolo pubblico rilasciate agli operatori economici di via Garibaldi per la collocazione die sedie, con il conseguente ordine temporaneo di sgombero di tutti gli arredi collocati... Tavoli all’esterno fino a dicembre, passa la norma salva-ristoranti. Prorogato il “liberi tutti” sui dehors Per i Bar e i ristoranti i dehors saranno “liberi” fino alla fine dell’anno. A sorpresa, nell’ultima bozza del decreto aiuti-ter, non ancora pubblicato in Gazzetta ...ROMA: Lo stabilisce un articolo inserito nella nuova bozza del provvedimento che con la proroga della gratuità tende una mano a bar e ristoranti ...