Tagliatore | una storia di passione e tradizione sartoriale lunga 50 anni

Leggi su panorama

(Di sabato 24 settembre 2022) E? il 1940 quando Vito Lerario decide di aprire una bottega da calzolaio in Puglia, a Martina Franca. Diventera? poi il migliordi tomaie in pelle del distretto, per questo soprannominato «». Con il titolo che viene ereditato dalle generazioni future, sara? suo figlio Francesco ad aprire la prima sartoria il 2 agosto del 1972, assumendo i primi 10 impiegati e sviluppando nuovi capi per un importante grossista di Firenze non avendo neanche una sala in cui lavorare. Siamo nel 1999 quando il marchioviene lanciato sul mercato da Pino Lerario, nipote del primoVito Lerario, che prende in mano il timone. Insieme a lui i fratelli Vito e Luciano, che si occupano della produzione, e sua sorella Teresa che dirige la parte amministrativa-finanziaria. Cio? che distingue il marchio e? ...