Svindal | “Ho un cancro”

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho unai testicoli”. Questa la rivelazione shock arrivata dall’ex campione di sci alpino, il norvegese Aksel Lundin un post su Instagram. Una notizia arrivata dopo aver partecipato a ‘Il Festival dello Sport’ di Trento assieme all’azzurro Dominik Paris. “Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto velocemente. E già dopo la prima settimana sapevo che la prognosi era molto buona. Tutto grazie alla prima decisione di andare dal dottore non appena sospettavo che qualcosa non andava. Sapevi che ilai testicolo è il tipo dipiù comune per gli uomini sotto i 50 anni? E che non è raro che i pazienti siano giovani sui vent’anni. Non lo sapevo, ma ora lo so. Quello che so anche è che gli uomini non sono bravi a parlare di problemi di salute. E a volte è esattamente ...