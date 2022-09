Suslov | «Altre armi dall’Occidente dopo  i referendum e sarà guerra mondiale»

(Di sabato 24 settembre 2022) Dmitrij, politologo vicino al Cremlino: «Stiamo perdendo per inferiorità numerica, ma useremo le atomiche solo per deterrenza. Voto in Italia? Salvini e Berlusconi sono colombe»

Gingio5 : «Preparatevi al 2023: altre armi dall' Occidente dopo i referendum e sarà guerra mondiale» Questo il grande succe… - Silendo_org : Suslov: «Altre armi dall’Occidente e sarà guerra mondiale» - konstantinosc12 : Suslov: «Altre armi dall’Occidente e sarà guerra mondiale» - MatMaz72 : Il politologo di Putin svela i piani della Russia: altre armi dopo i referendum e sarà guerra mondiale - ssalerno2 : Corriere della Sera: «Preparatevi al 2023: altre armi dall’Occidente dopo i referendum e sarà guerra mondiale».… -

Corriere della Sera

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta Dmitrijdirige il Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia, uno dei più importanti istituti russi ...... a meno di una escalation della presenza militare', spiega. Video su questo argomento Putin spacca le famiglie russe: disperazione e pianti prima della partenza Per molti i referendum per l'... «Preparatevi al 2023: altre armi dall’Occidente dopo i referendum e sarà guerra mondiale» Lo zar sarebbe ormai pronto ad usare le maniere forti per stoppare l'invio di armi a Kiev. Dmitrij Suslov, "Putin è pronto ad accettare negoziati anche domani, alle condizioni della Russia". Sale semp ...24 settembre 2022 a a a Dobbiamo prepararci al 2023. Dmitrij Suslov, direttore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia, uno dei più importanti istituti russ ...