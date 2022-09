Supercoppa femminile, Juventus e Roma si sfideranno al Tardini il 5 novembre (Di sabato 24 settembre 2022) Definita la data e l’orario in cui si disputerà la Supercoppa 2022 di calcio femminile: Juventus e Roma si sfideranno per il primo trofeo stagionale il prossimo 5 novembre allo stadio Ennio Tardini di Parma, alle ore 14:30. Ennesima sfida, quindi, tra le bianconere, assolute protagoniste del panorama calcistico femminile degli ultimi anni, e le giallorosse, che con gli importanti investimenti negli ultimi tempi, punta a interrompere il dominio delle avversarie. Si volta pagina, quindi, rispetto alle Final Four che avevano caratterizzato le ultime due edizioni. Si tratta di una prima volta per la Roma nella finale di questo torneo, mentre la Juventus è a quota tre finali vinte, che la pongono al terzo posto nell’albo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Definita la data e l’orario in cui si disputerà la2022 di calciosiper il primo trofeo stagionale il prossimo 5allo stadio Enniodi Parma, alle ore 14:30. Ennesima sfida, quindi, tra le bianconere, assolute protagoniste del panorama calcisticodegli ultimi anni, e le giallorosse, che con gli importanti investimenti negli ultimi tempi, punta a interrompere il dominio delle avversarie. Si volta pagina, quindi, rispetto alle Final Four che avevano caratterizzato le ultime due edizioni. Si tratta di una prima volta per lanella finale di questo torneo, mentre laè a quota tre finali vinte, che la pongono al terzo posto nell’albo ...

