Superbike | Montmelo | sorpresa Iker Lecuona in Superpole

Una fredda pista del Montmelo ci regala una Superpole della Superbike con qualche sorpresa. La prima è quella di Iker Lecuona, alla sua prima pole in carriera nel mondiale: una Honda non partiva al palo dal 2016! La seconda è che Jonathan Rea è l'unico dei big che raggiunge la prima fila, al termine di un turno decisamente strano. Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu sono indietro. Oggi alle 14 prenderà il via gara 1, la prima delle tre corse in programma: vedremo altre sorprese?

