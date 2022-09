Superbike, Iker Lecuona si prende la prima pole position al Montmelò con la Honda. 3° Rea, 5° Bautista (Di sabato 24 settembre 2022) Iker Lecuona centra la prima pole position della carriera nel Mondiale Superbike, imponendosi nelle qualifiche per il Gran Premio della Catalogna 2022 grazie ad un time-attack perfetto al termine della Superpole. Il rookie iberico della Honda ha fermato il cronometro in 1’40?766, confermando il suo grande talento e beffando per 23 millesimi Alex Lowes al Montmelò. Doppia prima fila per Kawasaki, che piazza anche Jonathan Rea in terza posizione a 217 millesimi dalla vetta. Il fuoriclasse nord irlandese ha commesso un errore nell’ultimo settore del suo giro veloce, perdendo la scia del compagno di squadra e lasciando sul piatto decimi fondamentali nella lotta per la pole. Migliore degli italiani un ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)centra ladella carriera nel Mondiale, imponendosi nelle qualifiche per il Gran Premio della Catalogna 2022 grazie ad un time-attack perfetto al termine della Super. Il rookie iberico dellaha fermato il cronometro in 1’40?766, confermando il suo grande talento e beffando per 23 millesimi Alex Lowes al. Doppiafila per Kawasaki, che piazza anche Jonathan Rea in terza posizione a 217 millesimi dalla vetta. Il fuoriclasse nord irlandese ha commesso un errore nell’ultimo settore del suo giro veloce, perdendo la scia del compagno di squadra e lasciando sul piatto decimi fondamentali nella lotta per la. Migliore degli italiani un ...

