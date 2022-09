Superbike, GP Catalogna: Alvaro Bautista domina gara-1, Rea a 8”. Allungo nel Mondiale, Razgatlioglu 5° (Di sabato 24 settembre 2022) Alvaro Bautista ha vinto gara-1 del GP di Catalogna 2022, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Barcellona. Lo spagnolo è scattato perentoriamente dalla griglia di partenza e dopo tre giri di sfida con Toprak Razgatlioglu è riuscito a fare il vuoto e a involarsi in solitaria verso la linea del traguardo. L’alfiere della Ducati si è imposto con addirittura 8.6 secondi di vantaggio sul britannico Jonathan Rea, resosi protagonista di una strepitosa rimonta e secondo all’arrivo con la sua Kawasaki davanti al sorprendente statunitense Garrett Gerloff (terzo con la Yamaha). Alvaro Bautista ha conquistato il nono successo stagionale (il quinto in gara-1) e ha ulteriormente allungato in testa alla ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)ha vinto-1 del GP di2022, tappa delche va in scena sul circuito di Barcellona. Lo spagnolo è scattato perentoriamente dalla griglia di partenza e dopo tre giri di sfida con Toprakè riuscito a fare il vuoto e a involarsi in solitaria verso la linea del traguardo. L’alfiere della Ducati si è imposto con addirittura 8.6 secondi di vantaggio sul britannico Jonathan Rea, resosi protagonista di una strepitosa rimonta e secondo all’arrivo con la sua Kawasaki davanti al sorprendente statunitense Garrett Gerloff (terzo con la Yamaha).ha conquistato il nono successo stagionale (il quinto in-1) e ha ulteriormente allungato in testa alla ...

sportmediaset : Gara 1, Bautista vince in casa e allunga nel Mondiale - zazoomblog : LIVE Superbike GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Lecuona dalla pole i Big-3 lottano per il tito… - OA_Sport : LIVE #Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1, #Lecuona dalla pole, i Big-3 lottano per il… - gponedotcom : Pista umida e giornata nuvolosa in Catalogna con rischio pioggia in vista di Gara 1. La caccia alla pole diventa qu… - zazoomblog : Superbike oggi GP Catalogna 2022: orari superpole e gara-1 programma tv streaming TV8 e Sky - #Superbike… -