Super Mario 64: Giocare con la batteria? A quanto pare si può fare (Di sabato 24 settembre 2022) Quando pensi di aver visto tutto, ecco che arriva l’ennessimo Youtuber pronto a mostrarti che non è così. Avete mai visto in passato giocatori che hanno portato a termine imprese difficili quanto bizzarre e fuori dal comune? Ci stiamo riferendo ad esempio a finire Elden Ring con il tappetino di Dance Dance Revolution, oppure un Dark Souls usando la chitarra di Guitar Hero, questi sono solo alcuni dei tanti e tanti esempi che è possibile trovare in rete, speedrun assurde ma allo stesso tempo geniali, che dimostrano che il controller non è l’unico dispositivo per Giocare. Chi non conosce Super Mario 64? Un platform che all’epoca del Nintendo 64 fece la storia, essendo il primo in 3D dedicato a Super Mario Bros, il cui successo portò Nintendo a sviluppare tutti quelli ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 24 settembre 2022) Quando pensi di aver visto tutto, ecco che arriva l’ennessimo Youtuber pronto a mostrarti che non è così. Avete mai visto in passato giocatori che hanno portato a termine imprese difficilibizzarre e fuori dal comune? Ci stiamo riferendo ad esempio a finire Elden Ring con il tappetino di Dance Dance Revolution, oppure un Dark Souls usando la chitarra di Guitar Hero, questi sono solo alcuni dei tanti e tanti esempi che è possibile trovare in rete, speedrun assurde ma allo stesso tempo geniali, che dimostrano che il controller non è l’unico dispositivo per. Chi non conosce64? Un platform che all’epoca del Nintendo 64 fece la storia, essendo il primo in 3D dedicato aBros, il cui successo portò Nintendo a sviluptutti quelli ...

nordict2 : @RetroDubsVA Super Paper Mario Cave Story - SmashSpiritsBot : 0071 Luma Support Spirit Mario series Super Mario Galaxy (Wii, 2007) - gamesowoepic : VAI TER FILME DO SUPER MARIO OH YEAAAAAAAH - dreamnapish : @quackity4k Disguise Men's Super Mario Wario Deluxe Costume - 2_broda : RT @doge1smlg: super mario in real li- #meme #SuperMario #spaghetti -