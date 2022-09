Sull' Italia parole arroganti Lavrov attacca von der Leyen

(Di sabato 24 settembre 2022) Non si placa lo scontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergei, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der. Il diplomatico russo ha criticato aspramente ledi von derche aveva messo in guardia glini'esito delle elezioni del 25 settembre.ci va giù pesante. In occasione dell'l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, definisce «» le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von derin merito alle elezioni politiche in, come riporta Tass. «Questa arroganza, questo sentimento di permissività, la propria superiorità, esclusività - lediriferite a von der ...

rulajebreal : La politica estera dei presunti patrioti/sovranisti. Salvini ha un accordo politico con il partito di Putin. Conte… - AlbertoBagnai : Thread istruttivo sugli eredi de “er barbetta” e sull’allegra brigata del social azzurro gabinetto, quelli che non… - fattoquotidiano : Mondiali di volley femminile, tutti gli occhi puntati sull’Italia: chi sono le 14 azzurre e le loro avversarie. E q… - GeorgiaSoldi : RT @Fabry0222: Un giorno alle elezioni. Sull’Italia si sta scatenando la tempesta perfetta. Ogni voto diverso dal #TerzoPolo ci porta verso… - CalzoneGiulia : RT @fratotolo2: La fisioterapista @rulajebreal ha un’autorizzazione speciale per pubblicare bufale sull’Italia? Ehi @DavidPuente, c’è lavo… -

E interviene anche nella polemica sulle affermazioni di Ursula von der Leyen in vista del risultato delle votazioni in: 'Sta a loro rispondere, ma non ricordo minacce del genere da altri ......russo di Kherson e Zaporizhzhia è cominciato tra ricatti e intimidazioni il referendum'... Geografia della resistenza ucraina Inchiesta esclusiva - La spia russa che ha infiltrato la Nato in...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il piano messo a punto dal Governo e in particolare dal Ministero della Transizione Ecologica per cercare di contrastare gli effetti dell’aumento del prezzo del gas prevede diversi punti. Tra questi u ...