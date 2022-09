“Streets”, Notte europea dei Ricercatori: oltre 250 eventi in 20 siti tra Campania e Lazio (Di sabato 24 settembre 2022) Sono 20 i siti della Campania e del Lazio Meridionale, dalle isole alle grandi città ai piccoli borghi, che fino alla Notte del 30 settembre organizzano più di 250 eventi. Di questi, 100 in attesa della Notte europea dei Ricercatori, gli altri in contemporanea il 30 settembre. La programmazione è ampia e propone appuntamenti con iniziative di varia natura nelle strade, nei musei e gallerie d’arte contemporanea, nelle Regge, nelle Periferie e nelle Strutture carcerarie, per proseguire oltre la Notte con percorsi destinati in particolare ad un pubblico di scuole e di studenti. La Notte europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici è un evento europeo che promuove la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Sono 20 idellae delMeridionale, dalle isole alle grandi città ai piccoli borghi, che fino alladel 30 settembre organizzano più di 250. Di questi, 100 in attesa delladei, gli altri in contemporanea il 30 settembre. La programmazione è ampia e propone appuntamenti con iniziative di varia natura nelle strade, nei musei e gallerie d’arte contemporanea, nelle Regge, nelle Periferie e nelle Strutture carcerarie, per proseguirelacon percorsi destinati in particolare ad un pubblico di scuole e di studenti. Ladeie delle Ricercatrici è un evento europeo che promuove la ...

