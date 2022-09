Street food | cortoLovere | birra e tartufi | il week-end in provincia

(Di sabato 24 settembre 2022) Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “parade” a Crespi d’Adda,con protagonisti Pupi Avati e Angela Finocchiaro e “Lake’N’Roll Beer Festival” a Spinone al Lago. Da annotare, inoltre, la sagra del tartufo a Bianzano e Bracca, la festa della taragna a Stabello, il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, la sagra d’autunno a Ponte Giurino e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 24 e domenica 25 settembre. ALME’ – Ad Almè torna “SolidAlmente” ALMENNO SAN SALVATORE – In Tempore Organi: musica ed emozioni ad Almenno San Salvatore AMBIVERE – Visita guidata teatralizzata al santuario di Ambivere AZZANO SAN PAOLO – “Busnelli Universal circus” ad Azzano San ...

Treviglio, inaugurato lo Street food: un weekend a base di cibo (e shopping) in città Sarà un week ricco di eventi in giro per la città: dall'Oktoberfest fino allo spettacolo teatrale della compagnia Codex 8&9, "Volpi e Galline"