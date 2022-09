“Sto male, me ne vado”. Luca Salatino vuole abbandonare il GF Vip 7 (Di sabato 24 settembre 2022) Luca Salatino è al GF Vip 7 da meno di una settimana e ha già fatto molto parlare di sé. Prima (o meglio, subito) in lacrime per la fidanzata Soraia di cui soffre già la mancanza; poi i problemi con Elenoire Ferruzzi, che aveva evidentemente frainteso il rapporto creatosi dall’inizio con l’ex UeD. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”, si è sfogato Luca Salatino con gli altri del GF Vip 7 per poi cercare Elenoire Ferruzzi per un confronto. Leggi anche: Chi è Luca Salatino: età, altezza peso, fidanzata, lavoro, UeD e GF Vip 7 Luca Salatino GF Vip 7: “Me ne ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022)è al GF Vip 7 da meno di una settimana e ha già fatto molto parlare di sé. Prima (o meglio, subito) in lacrime per la fidanzata Soraia di cui soffre già la mancanza; poi i problemi con Elenoire Ferruzzi, che aveva evidentemente frainteso il rapporto creatosi dall’inizio con l’ex UeD. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”, si è sfogatocon gli altri del GF Vip 7 per poi cercare Elenoire Ferruzzi per un confronto. Leggi anche: Chi è: età, altezza peso, fidanzata, lavoro, UeD e GF Vip 7GF Vip 7: “Me ne ...

