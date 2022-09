Stati Uniti, elezioni di midterm fra economia e valori sociali (Di sabato 24 settembre 2022) “È l'economia, stupido”. Questo slogan divenuto famoso fu coniato da James Carville, stratega di Bill Clinton nell'elezione presidenziale del 1992, reiterando che gli americani votano con la pancia. Nel 2014, però, Carville scrisse un editoriale in cui lamentava l'incapacità dei strateghi democratici di non “capire perché i poveri votano contro i loro interessi” e perché gli Stati meno abbienti avevano votato per Mitt Romney, il candidato presidenziale repubblicano nel 2012. Anche nelle vicinissime elezioni di midterm di quest'anno l'economia è di somma importanza, secondo un sondaggio del New York Times. Il 49 percento degli americani piazza la situazione finanziaria che include il lavoro, le tasse, e l'inflazione al primo posto. Le questioni sociali come l'aborto, il possesso armi, e ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 settembre 2022) “È l', stupido”. Questo slogan divenuto famoso fu coniato da James Carville, stratega di Bill Clinton nell'elezione presidenziale del 1992, reiterando che gli americani votano con la pancia. Nel 2014, però, Carville scrisse un editoriale in cui lamentava l'incapacità dei strateghi democratici di non “capire perché i poveri votano contro i loro interessi” e perché glimeno abbienti avevano votato per Mitt Romney, il candidato presidenziale repubblicano nel 2012. Anche nelle vicinissimedidi quest'anno l'è di somma importanza, secondo un sondaggio del New York Times. Il 49 percento degli americani piazza la situazione finanziaria che include il lavoro, le tasse, e l'inflazione al primo posto. Le questionicome l'aborto, il possesso armi, e ...

