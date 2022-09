‘Star Wars’ all’Oasi Park di Roma, il saggio di Andrea Guglielmino sulla celebre saga (Di sabato 24 settembre 2022) ‘Star Wars’, Martedì 27 settembre a partire dalle ore 16:30 al parco dei divertimenti Oasi Park di Roma (Via Tarquinio Collatino 56/58) si terrà un evento speciale dedicato al mondo di Star Wars. Tra giostre, musica, spettacoli ed espositori, con un contest di Cosplayer, il giornalista, fumettista e scrittore Andrea Guglielmino presenterà l’edizione estesa del suo saggio ‘Star Wars – Il mito dai mille volti’ edito da Golem Libri (inizio presentazione ore 17:30). Star Wars, nuova edizione estesa Il testo, pubblicato per la prima volta nel 2018 e andato ormai esaurito grazie all’apprezzamento dei fan, presenta un’analisi antropologica del mito creato da George Lucas, con una prospettiva a 360° su tutte le sue iterazioni, dai film ai fumetti, ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022), Martedì 27 settembre a partire dalle ore 16:30 al parco dei divertimenti Oasidi(Via Tarquinio Collatino 56/58) si terrà un evento speciale dedicato al mondo di Star Wars. Tra giostre, musica, spettacoli ed espositori, con un contest di Cosplayer, il giornalista, fumettista e scrittorepresenterà l’edizione estesa del suoWars – Il mito dai mille volti’ edito da Golem Libri (inizio presentazione ore 17:30). Star Wars, nuova edizione estesa Il testo, pubblicato per la prima volta nel 2018 e andato ormai esaurito grazie all’apprezzamento dei fan, presenta un’analisi antropologica del mito creato da George Lucas, con una prospettiva a 360° su tutte le sue iterazioni, dai film ai fumetti, ai ...

CorriereCitta : ‘Star Wars’ all’Oasi Park di Roma, il saggio di Andrea Guglielmino sulla celebre saga - PaeseRoma : Andrea Guglielmino presenta “Star Wars: Il mito dai mille volti” all’Oasi Park di Roma - annabenelu : Seconda giornata per FirenzeGioca alla Fortezza da Basso. Dopo le migliaia di presenze di sabato, ecco il programma… - gasparebaglio : RT @DisneyPlusIT: Assisti all'inizio della ribellione. #Andor, la nuova serie originale Star Wars, è disponibile ora in esclusiva su #Disne… - PCad19 : RT @Gigadesires: Non sapevo avessero riaperto il bar di Star Wars. -