Stadio Arechi, De Luca si appropria dei lavori: “Ecco come verrà” (VIDEO) (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Abbiamo deciso come Regione di fare allo Stadio Arechi, a Salerno, un intervento di ristrutturazione generale che abbiamo fatto già al San Paolo a Napoli”. Il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a gamba tesa, si inserisce nel dibattito in corso tra l’amministrazione comunale di Salerno e la società del presidente Danilo Iervolino, in merito all’intesa che è corso per l’ammodernamento dello Stadio che ospita le partite della salernitana in serie A. “Siamo agli studi preliminari, – ha spiegato il governatore nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio, accompagnando le parole a dei rendering del progetto – poi dovremo dare un incarico per una progettazione definitiva, ma stiamo cominciando a definire le idee per la copertura, per il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Abbiamo decisoRegione di fare allo, a Salerno, un intervento di ristrutturazione generale che abbiamo fatto già al San Paolo a Napoli”. Il Presidente della regione Campania Vincenzo De, a gamba tesa, si inserisce nel dibattito in corso tra l’amministrazione comunale di Salerno e la società del presidente Danilo Iervolino, in merito all’intesa che è corso per l’ammodernamento delloche ospita le partite della salernitana in serie A. “Siamo agli studi preliminari, – ha spiegato il governatore nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio, accompagnando le parole a dei rendering del progetto – poi dovremo dare un incarico per una progettazione definitiva, ma stiamo cominciando a definire le idee per la copertura, per il ...

