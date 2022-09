Spaccio ‘itinerante’, Carabinieri arrestano otto persone nel Casertano (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – otto persone arrestate per “Spaccio itinerante” a Maddaloni (Caserta). È il bilancio di un’operazione antidroga realizzata dai Carabinieri della Compagnia di Maddaloni che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura; sette persone sono finite in cella, un ottavo indagato agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati anche il figlio di un esponente del clan Belforte di Marcianise. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che il gruppo acquistava la droga, in particolare hashish, marijuana, crack e cocaina, nelle piazze di Spaccio dell’hinterland napoletano per poi rivenderla a Maddaloni e nei comuni ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) –arrestate per “itinerante” a Maddaloni (Caserta). È il bilancio di un’operazione antidroga realizzata daidella Compagnia di Maddaloni che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura; settesono finite in cella, un ottavo indagato agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati anche il figlio di un esponente del clan Belforte di Marcianise. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che il gruppo acquistava la droga, in particolare hashish, marijuana, crack e cocaina, nelle piazze didell’hinterland napoletano per poi rivenderla a Maddaloni e nei comuni ...

Mercato della droga a Maddaloni, 8 arresti. Accertati 350 episodi di spaccio ... da aprile a novembre 2020, è stata accertata l'esistenza di un'intensa attività di spaccio 'itinerante' sul territorio di Maddaloni e in diversi comuni delle province di Caserta e Napoli, tesa a '... Vende cocaina in piazza a Castellammare, arrestato ventiduenne Spaccio itinerante a Castellammare, 22enne arrestato dai Carabinieri. I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Filippo ... ... da aprile a novembre 2020, è stata accertata l'esistenza di un'intensa attività di' sul territorio di Maddaloni e in diversi comuni delle province di Caserta e Napoli, tesa a '...a Castellammare, 22enne arrestato dai Carabinieri. I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini diFilippo ...