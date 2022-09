Soraia Ceruti | contro una Vippona all’interno del GF Vip | “La falsità non ha limiti!”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 settembre 2022), la fidanzata di Luca Salatino, questa mattina 23 settembre 2022, è intervenuta sui social per dire la sua opinione in merito a quello che sta accadendo da alcune oredella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio questa notte, subito dopo la puntata andata in onda in prima serata, il suo fidanzato ha avuto un confronto abbastanza scoppiettante con Elenoire Ferruzzi. Proprio quest’ultima ha infatti confessato all’ex tronista di avere un debole per lui, Luca ha colto la palla al balzo per dichiarare la sua posizione in merito e quindi di un interesse non corrisposto. GF Vip 7, notte molto movimentata piena di liti e tensioni: ecco cos’è successo Il reality show è iniziato da pochissimi giorni ma i toni sono già alterati. Tempo di ...