Sollevamento pesi, Campionati Assoluti 2022: assegnati i primi titoli a San Donato Milanese (Di sabato 24 settembre 2022) Si è chiusa al Crowne Plaza di San Donato Milanese la prima giornata di gare delle Finali dei Campionati Assoluti 2022 di Sollevamento pesi, che si concluderanno domani. Oggi, venerdì 23 settembre, in scena le prime sei categorie di peso, quattro maschili e due femminili. Nei -55 kg maschili il siciliano Federico La Barbera vince sia nello strappo sia nello slancio, sollevando 100 kg di strappo e 131 kg di slancio. Secondo in entrambe le specialità Marco Meneguzzo, con 100 di strappo e 116 di slancio, terzo Manuel Dimaria con 90 e 110 kg. Nei -61 kg maschili Sergio Massidda sigla il record di strappo con 134 kg. Nello slancio, senza Massidda, il palermitano Massimiliano Rubino vince con 126 kg, davanti al nisseno Claudio Scarantino, secondo con 125, mentre giunge terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Si è chiusa al Crowne Plaza di Sanla prima giornata di gare delle Finali deidi, che si concluderanno domani. Oggi, venerdì 23 settembre, in scena le prime sei categorie di peso, quattro maschili e due femminili. Nei -55 kg maschili il siciliano Federico La Barbera vince sia nello strappo sia nello slancio, sollevando 100 kg di strappo e 131 kg di slancio. Secondo in entrambe le specialità Marco Meneguzzo, con 100 di strappo e 116 di slancio, terzo Manuel Dimaria con 90 e 110 kg. Nei -61 kg maschili Sergio Massidda sigla il record di strappo con 134 kg. Nello slancio, senza Massidda, il palermitano Massimiliano Rubino vince con 126 kg, davanti al nisseno Claudio Scarantino, secondo con 125, mentre giunge terzo ...

