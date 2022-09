Smottamenti nel savonese | il maltempo colpisce la Liguria

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 settembre 2022)in, le piogge stanno provocandoanche nel. Criticità a Stella sulla strada provinciale dove, nelle scorse ore, la carreggiata è stata interessata da una frana. Lo smottamento di piccola entità non ha provocato problemi alla viabilità nella zona. L'allerta meteo gialla per temporali è stata estesa sino alle 10 di domenica mattina sul levante della. Lo comunica Arpal. Precipitazioni generalmente moderate hanno interessato l'imperiese mentre, successivamente, i fenomeni si sono fatti più insistenti sule il genovese con intensità anche forti o localmente molto forti. Precipitazioni anche molto forti si sono avute sul Centro della regione, in particolare Val Polcevera e Val Bisagno. Sono stati registrati valori di 24.6 ...