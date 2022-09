Simone Cavaliere: il 20enne che ha raccontato su TikTok la sua battaglia contro un tumore raro – Il video (Di sabato 24 settembre 2022) Simone Cavaliere era un ragazzo di 20 anni. Viveva a Pozzuoli e raccontava la sua vita su TikTok, come tutti i ragazzi della sua età. Le partite del Napoli, i giri in moto, qualche video con i colleghi di lavoro, tanti quelli con la sua fidanzata. Poi, ad agosto, ha iniziato a mostrare altro: la sua lotta contro un tumore raro, che gli era stato diagnosticato solo la scorsa primavera e che se l’è portato via martedì 20 settembre. Un racconto quotidiano di ogni suo passo contro la malattia, della sua forza e del suo ottimismo, del sostegno della famiglia e della sua fidanzata, sempre accanto a lui. In pochissimo tempo, Simone è entrato nel cuore delle persone, raggiungendo quasi 30mila follower e 600mila like. I suoi ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022)era un ragazzo di 20 anni. Viveva a Pozzuoli e raccontava la sua vita su, come tutti i ragazzi della sua età. Le partite del Napoli, i giri in moto, qualchecon i colleghi di lavoro, tanti quelli con la sua fidanzata. Poi, ad agosto, ha iniziato a mostrare altro: la sua lottaun, che gli era stato diagnosticato solo la scorsa primavera e che se l’è portato via martedì 20 settembre. Un racconto quotidiano di ogni suo passola malattia, della sua forza e del suo ottimismo, del sostegno della famiglia e della sua fidanzata, sempre accanto a lui. In pochissimo tempo,è entrato nel cuore delle persone, raggiungendo quasi 30mila follower e 600mila like. I suoi ...

