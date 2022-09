SIMONA VENTURA: NON È STATO FACILE RICOLLOCARMI DOPO LA CHIUSURA DI THE VOICE (Di sabato 24 settembre 2022) SIMONA VENTURA torna in tv DOPO la pausa estiva con la seconda edizione di Citofonare Rai2, il talk show del mezzogiorno domenicale che conduce con la collega e amica Paola Perego. Non nasconde però un pizzico di dispiacere per la CHIUSURA di The VOICE. Ho fatto tantissime cose nella mia carriera, ma DOPO The VOICE of Italy, nel 2019, la Rai ha deciso di non rifarlo nonostante gli ottimi risultati. Non è STATO FACILE per me ritrovare una nuova collocazione in un programma che fosse nelle mie corde e davvero mi piacesse. Quando a Paola hanno proposto il programma, lei ha pensato a me. Non era scontato. Così la VENTURA a Gente. Bando alla tristezza però, SIMONA ora è concentrata su Citofonare Rai2. Tra ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 24 settembre 2022)torna in tvla pausa estiva con la seconda edizione di Citofonare Rai2, il talk show del mezzogiorno domenicale che conduce con la collega e amica Paola Perego. Non nasconde però un pizzico di dispiacere per ladi The. Ho fatto tantissime cose nella mia carriera, maTheof Italy, nel 2019, la Rai ha deciso di non rifarlo nonostante gli ottimi risultati. Non èper me ritrovare una nuova collocazione in un programma che fosse nelle mie corde e davvero mi piacesse. Quando a Paola hanno proposto il programma, lei ha pensato a me. Non era scontato. Così laa Gente. Bando alla tristezza però,ora è concentrata su Citofonare Rai2. Tra ...

