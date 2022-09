Simeone | 'Napoli è magica | al Maradona ti senti più forte! Non sono il figlio di | voglio il Mondiale Vi racconto la tripletta in Fiorentina-Napoli'

(Di sabato 24 settembre 2022) La prima gioia in Champions, il gol vittoria a San Siro contro il Milan. È stato un mese indimenticabile per Giovanniche in...

L'attaccante del, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. 'Asi sta bene, con i piedi per terra. Questa cosa di essere lassù sia in campionato che in Champions fa ...Quel gol al Mezza l'ha sdoganato del tutto. Dopo la rete in Champions al Liverpool ora Diegoè entrato davvero nel cuore dei tifosi dele al Mattino si confessa dicendo L'argentino vede tanti leader nelnonostante gli addii illustri Col padre si sente sempreL'Italia vince e può ancora sperare nel primo posto nel girone di Nations League, l'Inghilterra è condannata alla retrocessione. Manca una partita adesso al termine di questa sosta nazionali, l'ultima ...L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. “A Napoli si sta bene, con i piedi per terra. Questa cosa di essere lassù sia in campionato ch ...