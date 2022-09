Silenzio elettorale fino a chiusura seggi ore 23 domani

(Di sabato 24 settembre 2022) E' iniziato da ieri a mezzanotte il cosiddetto "", la consueta interruzione della campagnache inizia dalle 24 del venerdì prima del voto e termina con ladei, che in questa tornataè fissata alle 23 di domenica 25 settembre. Lo stop è regolato da una norma che sancisce il divieto di diffondere messaggi di propaganda, diretta o indiretta, che possano condizionare l'esito delle elezioni. Il "" nasce per garantire ai cittadini almeno un giorno per riflettere sul voto in totale autonomia, e senza subire ulteriori condizionamenti nel giorno del voto.Il provvedimento, introdotto da una legge del 1956 e aggiornato nel 1975, prevede il divieto di tenere comizi, le riunioni di ...

GiovaQuez : Forza Italia che nelle ultime ore prima del silenzio elettorale propone il raddoppio del reddito di cittadinanza re… - lorepregliasco : La farsa del 'silenzio elettorale sui social' svela, ogni volta, una cosa semplice. Le normative elettorali sono ve… - AlexBazzaro : E adesso 48 fantastiche ore di: “Siamo in silenziooo elettoralehhh” E della consueta risposta: “Non esiste silenzio elettorale sui social” - VGjondrekaj : Lo sapevo che è lui che viola il silenzio elettorale - FLampunio : RT @Ilconservator: Silenzio elettorale Poi 'Non votate gli amici di Putin' 'Rischio fascismo' 'Turarsi il naso e votare PD'… -

La Lega sceglie di infrangere in modo macroscopico il, l' interruzione della campagna che la legge impone nel giorno del voto e in quello precedente per incoraggiare la riflessione serena degli elettori (la cui violazione, in teoria, ...Elezioni 25 settembre 2022: le notizie in diretta - Il dossier Come si vota - La scheda- La tessera- IlLa chiusura della campagna: Meloni - ...Domani le urne apriranno alle 7 e resteranno aperte fino alle 23. Durante la giornata arriveranno i dati dell’affuenza (e uno degli spettri maggiori per la giornata di domani è proprio l’astensione) e ...In Italia è previsto un periodo di silenzio elettorale per dare la possibilità ai cittadini di riflettere (senza interferenze varie) sulla preferenza da esprimere alle urne. Silenzio che deve scattare ...