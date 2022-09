Si vota dalle 7 alle 23: le mascherine si possono lasciare a casa (Di sabato 24 settembre 2022) Anche alle urne si torna alla normalità. Domenica 25 settembre su vota per le elezioni politiche 2022, dalle 7 alle 23. Basterà portare con sè la tessera elettorale e il documento d’identità in corso di validità. Gli italiani potranno lasciare a casa le tanto antipatiche mascherine residuo delle restrizioni grillocomuniste imposte negli ultimi 2 anni. Il Ministro uscente Speranza ha lasciato una raccomandazione ad indossare la tanto pubblicizzata mascherina. Gli elettori troveranno “mascherati” gli scrutatori e i presidenti di seggio, in attesa che il nuovo Governo cancelli queste ultime restrizioni. Ai seggi saranno presenti detergenti per igienizzare le mani sia all’ingresso sia all’esterno. I positive al Covid o in quarantena ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 settembre 2022) Ancheurne si torna alla normalità. Domenica 25 settembre super le elezioni politiche 2022,23. Basterà portare con sè la tessera elettorale e il documento d’identità in corso di validità. Gli italiani potrannole tanto antipaticheresiduo delle restrizioni grillocomuniste imposte negli ultimi 2 anni. Il Ministro uscente Speranza ha lasciato una raccomandazione ad indossare la tanto pubblicizzata mascherina. Gli elettori troveranno “mascherati” gli scrutatori e i presidenti di seggio, in attesa che il nuovo Governo cancelli queste ultime restrizioni. Ai seggi saranno presenti detergenti per igienizzare le mani sia all’ingresso sia all’esterno. I positive al Covid o in quarantena ...

