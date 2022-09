Si ferma la produzione della nota birra italiana

Leggi su consumatore

(Di sabato 24 settembre 2022) L’anidrite carbonica manca sui mercati per le quantità necessarie non solo alladi acqua frizzante Il conflitto in Ucraina non ha generato soltanto una questione energetica con i prezzi del gas che hanno innescato un’inflazione che non si registrava dagli anni ’80, almeno in Italia. Infatti, oltre alla problematica strettamente finanziaria esiste anche una L'articolo proviene da Consumatore.com.