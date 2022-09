Sette turisti su dieci vengono in Italia per fare festa (Di sabato 24 settembre 2022) Happy friends drinking cocktails at pool party – Young people having fun in luxury resort restaurant – Vacation lifestyle concept with guys and girls enjoying drinks and fruit – Focus on central womanMILANO – La ripresa del turismo è un dato di fatto quest’estate, con milioni di visitatori tornati in Italia dopo gli ultimi anni di pandemia in cui le restrizioni e la paura del coronavirus avevano fatto diminuire drasticamente i flussi turistici. Ma non tutti i turisti vengono nel nostro Paese per la ricchezza culturale, la storia, i monumenti e i musei, o per la variegata proposta enogastronomica, le ottime strutture, le belle spiagge e il clima mite e soleggiato. Secondo un recente sondaggio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, uno dei motivi principali per cui molti turisti ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 settembre 2022) Happy friends drinking cocktails at pool party – Young people having fun in luxury resort restaurant – Vacation lifestyle concept with guys and girls enjoying drinks and fruit – Focus on central womanMILANO – La ripresa del turismo è un dato di fatto quest’estate, con milioni di visitatori tornati indopo gli ultimi anni di pandemia in cui le restrizioni e la paura del coronavirus avevano fatto diminuire drasticamente i flussici. Ma non tutti inel nostro Paese per la ricchezza culturale, la storia, i monumenti e i musei, o per la variegata proposta enogastronomica, le ottime strutture, le belle spiagge e il clima mite e soleggiato. Secondo un recente sondaggio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, uno dei motivi principali per cui molti...

