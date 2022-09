Serie C quinta giornata il Potenza impone il primo pareggio stagionale al Crotone. Gomez e Emmausso i marcatori (Di sabato 24 settembre 2022) Potenza 1 Crotone 1 marcatori: 30° Gomez, 89° Emmausso Potenza (4-3-3): Gasparini, Caturano, Del Pinto, Del Sole (Schimmenti), Di Grazia, Girasole, Gyamfi, Matino, Rillo, Staffe (Laaribi), Talia (Belloni) All. Siviglia Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Cuomo, Bove (Papini), Giron, Awua (Crialesi), Petriccione, Vitale (Giannotti), Chirico’, Gomez (Tumminello), Tribuzzi (Panico). All. Nardecchia (Lerda squalificato). Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia Ass. Giorgio Lazzaroni di Udine – Nicolò Moroni di Treviglio Quarto giudice a bordo campo: Domenico Leone di Barletta Ammoniti: Giron, Gomez, Chimmenti Espulsi: Giannotti 90° Angoli: 6 a 4 per il Potenza Recupero:3 e 4 minuti Il Crotone non ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 settembre 2022): 30°, 89°(4-3-3): Gasparini, Caturano, Del Pinto, Del Sole (Schimmenti), Di Grazia, Girasole, Gyamfi, Matino, Rillo, Staffe (Laaribi), Talia (Belloni) All. Siviglia(4-3-3): Branduani, Calapai, Cuomo, Bove (Papini), Giron, Awua (Crialesi), Petriccione, Vitale (Giannotti), Chirico’,(Tumminello), Tribuzzi (Panico). All. Nardecchia (Lerda squalificato). Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia Ass. Giorgio Lazzaroni di Udine – Nicolò Moroni di Treviglio Quarto giudice a bordo campo: Domenico Leone di Barletta Ammoniti: Giron,, Chimmenti Espulsi: Giannotti 90° Angoli: 6 a 4 per ilRecupero:3 e 4 minuti Ilnon ...

