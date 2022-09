Serie C 2022/23: il Padova vince di misura contro il Pordenone e mantiene la vetta (Di sabato 24 settembre 2022) Il Padova vince in casa del Pordenone: 0-1 al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Gli uomini di Oddo mantengono la vetta della classifica collezionando la quarta vittoria, neroverdi che restano in terza posizione a quota 10. Prima frazione di gioco totalmente biancoscudati. E’ il Padova a dominare in casa del Pordenone, sfiorando la rete del vantaggio in molteplici occasioni: è Cretella al decimo minuto a provarci dalla distanza senza successo, è poi Russini al 28esimo a mangiarsi il gol, è un legno a vietare l’1-0. Al 31esimo ancora grande occasione per gli ospiti, questa volta è De Marchi ad incrociare male davanti a Festa, pallone che esce di pochissimo alla destra del portiere. Prima frazione conclusa a reti inviolate. A cambiare le sorti del match è la rete di Vasic firmata al ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ilin casa del: 0-1 al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Gli uomini di Oddo mantengono ladella classifica collezionando la quarta vittoria, neroverdi che restano in terza posizione a quota 10. Prima frazione di gioco totalmente biancoscudati. E’ ila dominare in casa del, sfiorando la rete del vantaggio in molteplici occasioni: è Cretella al decimo minuto a provarci dalla distanza senza successo, è poi Russini al 28esimo a mangiarsi il gol, è un legno a vietare l’1-0. Al 31esimo ancora grande occasione per gli ospiti, questa volta è De Marchi ad incrociare male davanti a Festa, pallone che esce di pochissimo alla destra del portiere. Prima frazione conclusa a reti inviolate. A cambiare le sorti del match è la rete di Vasic firmata al ...

