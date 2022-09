Serbia vs Svezia – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 24 settembre 2022) Ancora in corsa per la promozione nella massima serie della UEFA Nations League, la Serbia accoglie sabato 24 settembre a Belgrado i rivali del Gruppo 4 della Lega B, la Svezia. A due turni dalla fine, i finalisti della Coppa del Mondo sono a tre punti dalla Norvegia, leader della classifica, mentre i loro ospiti sono impegnati a evitare la retrocessione in Lega C. Il calcio di inizio di Serbia vs Svezia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Serbia vs Svezia: a che punto sono le due squadre Serbia Sebbene non sia riuscita a mantenere un vantaggio di due gol e a vincere la terza partita consecutiva in Nations League, la Serbia si trova in una buona posizione per superare la Norvegia, concorrente per la promozione, nelle ultime due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 settembre 2022) Ancora in corsa per la promozione nella massima serie della UEFA Nations League, laaccoglie sabato 24 settembre a Belgrado i rivali del Gruppo 4 della Lega B, la. A due turni dalla fine, i finalisti della Coppa del Mondo sono a tre punti dalla Norvegia, leader della classifica, mentre i loro ospiti sono impegnati a evitare la retrocessione in Lega C. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreSebbene non sia riuscita a mantenere un vantaggio di due gol e a vincere la terza partita consecutiva in Nations League, lasi trova in una buona posizione per superare la Norvegia, concorrente per la promozione, nelle ultime due ...

