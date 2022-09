Serbia-Svezia, le formazioni ufficiali: Vlahovic e Milinkovic sfidano Kulusevski (Di sabato 24 settembre 2022) Ecco i 22 in campo nella sfida di Nations League tra Serbia e Svezia: Serbia: V. Milinkovic-Savic; Masovic, S. Mitrovic, Babic; Zivkovic, Lu... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Ecco i 22 in campo nella sfida di Nations League tra: V.-Savic; Masovic, S. Mitrovic, Babic; Zivkovic, Lu...

beacolombo_bc : Dove si può vedere Serbia Svezia? - idirinho_93 : @chia_ica89 @fabio200908 Secondo me faranno vedere Spagna-Svizzera ma non Serbia-Svezia - dusanxfc : ma stasera serbia-svezia dove l’ho danno ? - periodicodaily : Serbia vs Svezia - pronostico e possibili formazioni - PeriodicoDaily Sport #24settembre #nationsleague - TuttoHellasVer1 : Nations League: sfida tra gialloblù in Serbia-Svezia -