"Se solo sapessero...". Arianna Meloni, il retroscena sulla sorella Giorgia e Bruno Vespa (Di sabato 24 settembre 2022) A ridosso del tanto agognato 25 settembre, Arianna Meloni dedica alla sorella Giorgia un pensiero. Il messaggio, indirizzato proprio alla leader di Fratelli d'Italia, arriva sulla sua pagina di Facebook. Qui Arianna racconta il lato che nessuno conosce, più privato, della sorella. "Se solo sapessero l'ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno - esordisce nel giorno che potrebbe precedere l'incoronazione della Meloni -. Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile". Arianna lancia poi una frecciata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) A ridosso del tanto agognato 25 settembre,dedica allaun pensiero. Il messaggio, indirizzato proprio alla leader di Fratelli d'Italia, arrivasua pagina di Facebook. Quiracconta il lato che nessuno conosce, più privato, della. "Sel'ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno - esordisce nel giorno che potrebbe precedere l'incoronazione della-. Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile".lancia poi una frecciata ...

