Se l’elettorato pensa a se stesso (Di sabato 24 settembre 2022) Un’altra campagna elettorale è giunta finalmente a conclusione, e anche questa, come molte di quelle che l’hanno preceduta, è stata proprio brutta. Vien da dire: per fortuna che almeno è stata breve, cominciata sotto gli ombrelloni e ridottasi, in ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 24 settembre 2022) Un’altra campagna elettorale è giunta finalmente a conclusione, e anche questa, come molte di quelle che l’hanno preceduta, è stata proprio brutta. Vien da dire: per fortuna che almeno è stata breve, cominciata sotto gli ombrelloni e ridottasi, in ... sul sito.

AxelKrieg18 : @AlbertoBagnai Wow siete riusciti a farmi pentire di aver votato lega nel giro di 12 ore. Credo sia un nuovo record… - MikPik78 : @siriomerenda In realtà pensa che 'l'altro'elettorato sia stupido. Livello comprensione testo gravemente insufficiente. - rizzina2005 : Se l’elettorato pensa a se stesso - La Stampa - PrudenzioG : @MarioFurore Chi non la pensa come me o è ignorante o un delinquente. Bel modo di farsi votare, insultare l'elettor… - DarioRosselli : @AlexBazzaro Il problema di Salvini è che lui pensa che fare politica è come stare nella curva allo stadio: ci si s… -

Le donne dovranno lavorare un anno in più in Svizzera ...il sostegno alla riforma da parte del 59% dell'elettorato, ma ... l'AVS appunto, per le prossime generazioni. Con l'aumento della ... Nicola Siegrist, presidente dei Giovani socialisti svizzeri, pensa che ... Riforma del sistema pensionistico: si va verso il 'sì' ...il sostegno alla riforma da parte del 59% dell'elettorato, ma ... l'AVS appunto, per le prossime generazioni. Con l'aumento della ... Nicola Siegrist, presidente dei Giovani socialisti svizzeri, pensa che ... La Stampa ...il sostegno alla riforma da parte del 59% dell', ma ...'AVS appunto, per le prossime generazioni. Con'aumento della ... Nicola Siegrist, presidente dei Giovani socialisti svizzeri,che ......il sostegno alla riforma da parte del 59% dell', ma ...'AVS appunto, per le prossime generazioni. Con'aumento della ... Nicola Siegrist, presidente dei Giovani socialisti svizzeri,che ... Se l'elettorato pensa a se stesso