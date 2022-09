Scuolabus, mensa e asilo nido solo per gli europei: è bufera sul sindaco abruzzese (Di sabato 24 settembre 2022) A Montorio al Vomano, comune di poco più di 7mila abitanti nella provincia abruzzese di Teramo, è valanga di polemiche per l’ultima delibera del sindaco Fabio Altitonante, storico consigliere di Forza Italia in regione Lombardia, dal 2020 alla guida del comune natio. «A Montorio al Vomano, dopo la mensa e l’asilo nido, anche il trasporto scolastico è gratuito per i figli delle famiglie residenti, in regola con il pagamento dei tributi comunali, in cui almeno uno dei genitori abbia la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea», si legge nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di centrodestra. Al posto del reddito, il requisito per la gratuità diventa la nazionalità. La nazionalità «Una vergogna illegittima e illegale», ha commentato a La Stampa l’avvocato Alberto ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) A Montorio al Vomano, comune di poco più di 7mila abitanti nella provinciadi Teramo, è valanga di polemiche per l’ultima delibera delFabio Altitonante, storico consigliere di Forza Italia in regione Lombardia, dal 2020 alla guida del comune natio. «A Montorio al Vomano, dopo lae l’, anche il trasporto scolastico è gratuito per i figli delle famiglie residenti, in regola con il pagamento dei tributi comunali, in cui almeno uno dei genitori abbia la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea», si legge nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale di centrodestra. Al posto del reddito, il requisito per la gratuità diventa la nazionalità. La nazionalità «Una vergogna illegittima e illegale», ha commentato a La Stampa l’avvocato Alberto ...

