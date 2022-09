Scontri militari tra Kirghizistan e Tagikistan: i morti salgono a 62 (Di sabato 24 settembre 2022) Scontri al confine tra Kirghizistan e Tagikistan, il bilancio delle vittime è salito a 62 persone uccise. La stima è stata diffusa dal ministero della Salute kirghizo. "Secondo le informazioni ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022)al confine tra, il bilancio delle vittime è salito a 62 persone uccise. La stima è stata diffusa dal ministero della Salute kirghizo. "Secondo le informazioni ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il #Kirghizistan ha dichiarato lo stato d'emergenza nel distretto di Batken, al confine con il #Tagikistan, evacuando al… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Le autorità dell'#Armenia e quelle dell’#Azerbaigian hanno raggiunto un cessate il fuoco per porre fine ai recenti scont… - PulcinoRossoner : RT @OGiannino: Su blog di veterani russi proteste per scelta di puntare su irregolari cui si promette $ e amnistia ma inaddestrati: liquefa… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Su blog di veterani russi proteste per scelta di puntare su irregolari cui si promette $ e amnistia ma inaddestrati: liquefa… - MarzioMalizia : RT @OGiannino: Su blog di veterani russi proteste per scelta di puntare su irregolari cui si promette $ e amnistia ma inaddestrati: liquefa… -