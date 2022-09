Sci alpino | Aksel Lund Svindal ha un tumore ai testicoli | “Mi sono operato e sono ottimista”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022)Svidal ha comunicato di avere unai. L’ormai ex sciatore norvegese ha dichiarato di essersi sottoposto a un’operazione e di avere incominciato le cure, affermando di guardare con ottimismo al futuro. Il 39enne, Campione Olimpico in superG a Vancouver 2010 e in discesa libera a PyeongChang 2018, si è ritirato dall’attività agonistica in occasione dei Mondiali 2019 (quando conquistò l’argento in discesa). Il cinque volte Campione del Mondo ha scritto sui suoi profili social: “Le ultime settimanestate diverse. Mamolto grato al sistema sanitario pubblico in Norvegia. Grazie! Grazie! Ho sentito un cambiamento nel mio corpo. Non ero sicuro di cosa fosse, o se fosse qualcosa. Ma ho deciso di fare dei controlli. ...