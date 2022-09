“Sarai sempre qui”. Addio Mattia, lo straziante saluto del papà e l’ultima foto del bimbo morto nell’alluvione delle Marche (Di sabato 24 settembre 2022) Mattia Luconi, la notizia choc. Il dramma causato dall’alluvione che ha colpito la regione delle Marche non si arresta. Ricerche che non si sono mai arrestate da quando il bimbo è stato dato per disperso dopo l’alluvione che ha causato vittime, feriti e danni ovunque. Il ritrovamento di Mattia Luconi. Nessuna traccia del bimbo di 8 anni fino a qualche giorno fa se non il ritrovamento dello zainetto portato da lui al momento della sparizione e delle scarpe, usate da Mattia Luconi il giorno della sparizione a causa dell’alluvione. Leggi anche: “Purtroppo è lei”. Scoperta choc nel bagno del centro commerciale, era scomparsa da giorni Il ritrovamento di Mattia Luconi, 8 anni. Le parole del padre dopo la tragica scoperta del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022)Luconi, la notizia choc. Il dramma causato dall’alluvione che ha colpito la regionenon si arresta. Ricerche che non si sono mai arrestate da quando ilè stato dato per disperso dopo l’alluvione che ha causato vittime, feriti e danni ovunque. Il ritrovamento diLuconi. Nessuna traccia deldi 8 anni fino a qualche giorno fa se non il ritrovamento dello zainetto portato da lui al momento della sparizione escarpe, usate daLuconi il giorno della sparizione a causa dell’alluvione. Leggi anche: “Purtroppo è lei”. Scoperta choc nel bagno del centro commerciale, era scomparsa da giorni Il ritrovamento diLuconi, 8 anni. Le parole del padre dopo la tragica scoperta del ...

juliegops : RT @iamviola_: “Sei tornato li più forte di prima, con tante consapevolezze su te stesso, dove sarai capace di superare tutto ciò che il pe… - GiovanniSergi8 : @meth_deni @stebaraz @brusco_sandro Non saprei. La peculiarità dei liberioltristi è quella secondo cui puoi fare qu… - beinhals : Daemon con i capelli corti sarai sempre ricordato - iamviola_ : “Sei tornato li più forte di prima, con tante consapevolezze su te stesso, dove sarai capace di superare tutto ciò… - alessandrosv82 : RT @VinnieVegaPF: @melotti_fausto @JvJean1971 @ZioKlint @giordi63 @attivitasolare Chissà perché in tutte le misurazioni dal 1981 non si par… -