Saman, la foto del bacio con il fidanzato che l'ha condannata a morte. Il padre: “L’ho uccisa per il mio onore” (Di sabato 24 settembre 2022) L’immagine di lei con il suo ragazzo postata sui social provocò l’ira della famiglia. La verità scoperta nelle intercettazioni. I pm: "È stato un delitto d’onore". I genitori sono latitanti in Pakistan, che ancora non ha dato il via libera all’estradizione Leggi su repubblica (Di sabato 24 settembre 2022) L’immagine di lei con il suo ragazzo postata sui social provocò l’ira della famiglia. La verità scoperta nelle intercettazioni. I pm: "È stato un delitto d’". I genitori sono latitanti in Pakistan, che ancora non ha dato il via libera all’estradizione

