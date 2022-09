Saman condannata a morte per un bacio. La foto da cui è partita la follia | GUARDA (Di sabato 24 settembre 2022) La decisione di uccidere Saman Abbas sarebbe maturata nella famiglia della 18enne di origine pachistana, residente a Nivellara nel Reggiano, a partire da una foto postata sui social. La ragazza baciava il suo fidanzato, e lo scatto era stato mostrato al padre Shabbar. "I post di Saman venivano visualizzati dal fratello Haider (diventerà il supertestimone del delitto, ndr ) che non perdeva occasione di condividerli o mostrarli sia ai genitori che ai connazionali conviventi, come Arfan", scrive il Corriere facendo riferimento al cugino della ragazza scomparsa e con tutta probabilità uccisa dalla sua stessa famiglia, le cui dichiarazioni sono alla base della informativa che i carabinieri di Reggio Emilia hanno consegnato lo scorso 22 marzo in Procura come atto conclusivo della loro indagine. Arfan sapeva tutto, del matrimonio ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) La decisione di uccidereAbbas sarebbe maturata nella famiglia della 18enne di origine pachistana, residente a Nivellara nel Reggiano, a partire da unapostata sui social. La ragazza baciava il suo fidanzato, e lo scatto era stato mostrato al padre Shabbar. "I post divenivano visualizzati dal fratello Haider (diventerà il supertestimone del delitto, ndr ) che non perdeva occasione di condividerli o mostrarli sia ai genitori che ai connazionali conviventi, come Arfan", scrive il Corriere facendo riferimento al cugino della ragazza scomparsa e con tutta probabilità uccisa dalla sua stessa famiglia, le cui dichiarazioni sono alla base della informativa che i carabinieri di Reggio Emilia hanno consegnato lo scorso 22 marzo in Procura come atto conclusivo della loro indagine. Arfan sapeva tutto, del matrimonio ...

repubblica : Saman, la foto del bacio con il fidanzato che l'ha condannata a morte. Il padre: “L’ho uccisa per il mio onore”… - tempoweb : #Saman condannata a morte per un bacio. La foto da cui è partita la follia GUARDA #24settembre #iltempoquotidiano… - infoitinterno : Saman, la foto del bacio con il fidanzato che l'ha condannata a morte. Il padre: “L'ho uccisa per il mio onore” - eziomauro : RT @repubblica: Saman, la foto del bacio con il fidanzato che l'ha condannata a morte. Il padre: “L’ho uccisa per il mio onore” [di Rosario… - LuciaDiMartin16 : RT @repubblica: Saman, la foto del bacio con il fidanzato che l'ha condannata a morte. Il padre: “L’ho uccisa per il mio onore” https://t.c… -