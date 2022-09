Saman Abbas | il racconto del cugino | “Strangolata e gettata nel Po”

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) –, la giovane pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato, sarebbe stata, racconta uno dei cugini Ijaz Ikram, “tenuta ferma dai noi edallo zio, Danish Hasnain, con una corda”. E’ quanto avrebbe detto Ikram a un altro detenuto che lo avrebbe riferito a un agente della penitenziaria. Una ricostruzione che non ha trovato comunque riscontro nelle indagini dei carabinieri di Reggio Emilia. La madre sarebbe stata, poi, colta da una crisi di pianto e allontanata dal marito Shabbar. Un uomo non identificato, insieme allo zio e a uno dei due cugini, avrebbe infilato “il corpo in un sacco e lo avrebbero trasportato su una bici fino al Po, dove poi se ne sarebbero disfatti”. Il ...

A fine aprile 2021, una ragazza pakistana scomparve qualche giorno dopo aver lasciato una comunità educativa ed essere tornata a casa a Novellara , in provincia di Reggio Emilia ., questo il suo nome, aveva denunciato i genitori perché le avevano organizzato un matrimonio combinato ed era tornata da loro solo in via temporanea: il 5 maggio i carabinieri bussarono ...L'ambasciata in Italia si era detta disponibile all'estradizione di Shabbar. Manca l'accordo ...(Adnkronos) - Saman Abbas, la giovane pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato, sarebbe stata, racconta uno ...La frase di Shabbar Abbas 'ho ucciso mia figlia' sarebbe contenuta in un'informativa dove due persone parlano in un dialetto pakistano e non sarebbe stato ...