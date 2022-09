Salvini come Mentana. Il partito litiga in chat e lui fa la maratona (Di sabato 24 settembre 2022) Roma. L’unica alternativa che non è stata vagliata è offrire a Salvini un programma Rai. Per quattro ore, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, è rimasto collegato su TikTok. Sembrava Baffo da Crema: “Forza, amici, siamo a un milione! Ormai ho preso la mano. Stiamo spaccando! Ah, vuoi sapere come si fa ad avere l’accendino della Lega? Eh, meglio se smetti di fumare, vabbé te lo dico”. L’ha chiamata “maratona” e ha pure costretto Luca Zaia a collegarsi. Quando ha visto che Zaia parlava seriamente, e con profondità, Salvini lo ha salutato: “Grazie, grazie caro Luca”. I leghisti temono che Salvini non se ne vada neppure se dovesse perdere. Ormai sono tutti in lite. Fabrizio Cecchetti, segretario della Lega lombarda, in chat, e per errore, ha spedito questo messaggio: “Fontana ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Roma. L’unica alternativa che non è stata vagliata è offrire aun programma Rai. Per quattro ore, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, è rimasto collegato su TikTok. Sembrava Baffo da Crema: “Forza, amici, siamo a un milione! Ormai ho preso la mano. Stiamo spaccando! Ah, vuoi saperesi fa ad avere l’accendino della Lega? Eh, meglio se smetti di fumare, vabbé te lo dico”. L’ha chiamata “” e ha pure costretto Luca Zaia a collegarsi. Quando ha visto che Zaia parlava seriamente, e con profondità,lo ha salutato: “Grazie, grazie caro Luca”. I leghisti temono chenon se ne vada neppure se dovesse perdere. Ormai sono tutti in lite. Fabrizio Cecchetti, segretario della Lega lombarda, in, e per errore, ha spedito questo messaggio: “Fontana ...

