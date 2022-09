Saluto romano durante l’inno di Mameli a San Siro: daspo di 5 anni a tifoso (Di sabato 24 settembre 2022) Un daspo di 5 anni è stato emesso nei confronti di un tifoso italiano che, mentre risuonavano gli inni nazionali di Italia-Inghilterra, che si é disputata al Meazza, ha fatto il Saluto romano. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, oltre a punire l’autore del gesto, un tifoso milanista, ha emesso altri due daspo: uno di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 24 settembre 2022) Undi 5è stato emesso nei confronti di unitaliano che, mentre risuonavano gli inni nazionali di Italia-Inghilterra, che si é disputata al Meazza, ha fatto il. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, oltre a punire l’autore del gesto, unmilanista, ha emesso altri due: uno di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Agenzia_Ansa : Saluto romano ad un funerale, aperta inchiesta esplorativa #ANSA - CottarelliCPI : Non c'è rischio di fascismo. Ma le spiegazioni dei saluti romani che girano ('è il 'presente', un rituale militare;… - pietroraffa : La nota di Fratelli d'Italia sul saluto romano di La Russa (Romano) raggiunge davvero vette altissime. Più la leggo… - trolldepresso : RT @CalcioFinanza: Saluto romano durante l’inno di Mameli a San Siro: daspo di 5 anni per un tifoso - PaoloX68 : RT @confundustria: Italia-Inghilterra: all'inno fa il saluto romano, daspo di 5 anni. Ma no, stava dicendo agli altri di non farlo ... -