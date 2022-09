Salta un' altra testa in Russia | Putin silura il fedelissimo di Shoigu

(Di sabato 24 settembre 2022) Altro cambio della guardia nell'esercito delladopo 7 mesi di guerra in Ucraina. Mosca ha sollevato dall'incarico il generale russo Dmitry Bulgakov, vice ministro della Difesa incaricato della logistica. A sostituirlo sarà il colonnello generale Mikhail Mizintsev, sottoposto a sanzioni britanniche per il suo ruolo nell'assedio a Mariupol lo scorso maggio, di cui è stato considerato l'artefice. La logistica è ritenuto uno dei punti deboli nella campagna del Cremlino contro il Paese vicino. Bulgakov è stato rimosso e trasferito «ad altro incarico»: l'annuncio è stato dato dallo stesso ministero a Mosca.mossa di Vladimirè stata quella di firmare una legge che inasprisce le pene per renitenti e coloro che si rifiutano di andare a combattere. Nei giorni scorsi il leader del Cremlino ha annunciato la ...

Giusepp59283641 : Signori bisogna lavorare con le banche.. Magari ne salta una ne prendi un'altra.. - Gaplus68 : RT @fabgilardoni: @CriticaScient @CaproRoco Magari un’altra volta, se salta fuori un partito votabile. Improbabile, ma possibile. Sulla fid… - fabgilardoni : @CriticaScient @CaproRoco Magari un’altra volta, se salta fuori un partito votabile. Improbabile, ma possibile. Sul… - Lady_Pirate : RT @DenizItalia: Da quello che ormai si è capito, è che anche questa domenica 25 settembre non ci sarà la partenza di Teskilat 3..l'inizio… - LucioEnBolivia : @AbcAbc49607483 @TommyBrain un'altra che salta sul carrozzone!!!! anche fdl ha appoggiato siero, chiusure , ecc. aa… -

Calcio Fere

A 7 minuti dal termine della prima frazione grande occasione per Luizinho chetutti, portiere ... dove avremo un'sfida ostica". Prossimo appuntamento delle volpi sarà la trasferta sul campo ...... è finito in carcere insieme al boss di Carini Giuseppe Lo Duca e a unesponente politica, ...mafioso che attraverso altri soggetti riavvicina i due politici e pone le basi per costruire una... Salta un'altra panchina nel campionato della Ternana Altro cambio della guardia nell’esercito della Russia dopo 7 mesi di guerra in Ucraina. Mosca ha sollevato dall’incarico il generale ...Intel aveva assicurato che avrebbe messo in commercio le GPU Arc entro fine estate, ma l'estate è finita e delle schede video non c'è traccia.