Salta il comizio di Spadafora a Casoria: "Impedito dagli squadristi M5s e da strani personaggi" (video) (Di sabato 24 settembre 2022) L'ex ministro Vincenzo Spadafora non è riuscito a tenere il suo comizio finale a Casoria, per colpa degli "squadristi" grillini, ai quali si sono uniti "personaggi non proprio di spicco del nostro territorio". Il fedelissimo di Luigi Di Maio, candidato all'uninominale con Impegno Civico nel collegio Napoli-Casoria si guarda bene dal dire la parola Camorra: ma l'allusione è chiarissima. E a poche ore dal voto lancia un sospetto pesantissimo sul Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. LEGGI ANCHE Grillo all'attacco dei "traditori" che hanno lasciato il M5S: "Da Giuda a Bruto e Jago, si sentono eroi..." La conferenza stampa di Impegno Civico a Milano va deserta, Tabacci sbadiglia e se ne va "Conte lo sa che nel Movimento si sono infiltrati strani personaggi"

