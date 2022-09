Salernitana, sono numeri da zona Europa (Di sabato 24 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO – sono numeri importanti quelli fatti segnare dalla Salernitana in queste prime sette giornate. Statistiche alla mano, la squadra di?Davide Nicola è tra le prime sette in serie A in diverse classifiche speciali che tengono conto della produzione di gioco e della pericolosità in area avversaria. LA REGOLA DEL SETTE La Salernitana ha il settimo migliore attacco della serie A con 10 reti messe a segno ed è dietro solo a Napoli, Udinese (15 a testa), Inter, Lazio, Milan (tutte a 13) ed Atalanta (11). I granata hanno dunque fatto meglio, ad esempio, di Juve (9) e Roma (8). La media gol dei granata è di 1,43 a partita. Salernitana settima anche nella classifica dei tiri, 93 in tutto, di cui 31 nello specchio e 33 fuori. Fazio e compagni si collocano un gradino sotto, all’ottavo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO –importanti quelli fatti segnare dallain queste prime sette giornate. Statistiche alla mano, la squadra di?Davide Nicola è tra le prime sette in serie A in diverse classifiche speciali che tengono conto della produzione di gioco e della pericolosità in area avversaria. LA REGOLA DEL SETTE Laha il settimo migliore attacco della serie A con 10 reti messe a segno ed è dietro solo a Napoli, Udinese (15 a testa), Inter, Lazio, Milan (tutte a 13) ed Atalanta (11). I granata hanno dunque fatto meglio, ad esempio, di Juve (9) e Roma (8). La media gol dei granata è di 1,43 a partita.settima anche nella classifica dei tiri, 93 in tutto, di cui 31 nello specchio e 33 fuori. Fazio e compagni si collocano un gradino sotto, all’ottavo ...

