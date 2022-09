Salatino scopre che Elenoire pensa che lui sia innamorato di lei: la reazione (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri sera Elenoire Ferruzzi ha confidato ad Antonino Spinalbese di stare ancora male per Luca Salatino. La gieffina non si è limitata a questo, perché ha aggiunto che anche l’ex tronista proverebbe qualcosa per lei. Secondo la Ferruzzi, Salatino quando era solo con lei le avrebbe dedicato canzoni d’amore e l’avrebbe guardata in maniera molto particolare. Per tutte queste cose Elenoire dice di aver pianto per due notti. Sempre Ele ieri sera… Elenoire #GFVip pic.twitter.com/B1O12bkSwu — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 23, 2022 Salatino: “Non esiste nulla da parte mia”. Stamani Antonino Spinalbese ha spifferato tutto all’amico, che ha detto chiaramente di non provare nulla per la coinquilina. Luca ha ribadito di essere innamoratissimo della sua fidanzata. “Che ti ha detto? Dice che è ... Leggi su biccy (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri seraFerruzzi ha confidato ad Antonino Spinalbese di stare ancora male per Luca. La gieffina non si è limitata a questo, perché ha aggiunto che anche l’ex tronista proverebbe qualcosa per lei. Secondo la Ferruzzi,quando era solo con lei le avrebbe dedicato canzoni d’amore e l’avrebbe guardata in maniera molto particolare. Per tutte queste cosedice di aver pianto per due notti. Sempre Ele ieri sera…#GFVip pic.twitter.com/B1O12bkSwu — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 23, 2022: “Non esiste nulla da parte mia”. Stamani Antonino Spinalbese ha spifferato tutto all’amico, che ha detto chiaramente di non provare nulla per la coinquilina. Luca ha ribadito di essere innamoratissimo della sua fidanzata. “Che ti ha detto? Dice che è ...

BITCHYFit : Salatino scopre che Elenoire pensa che lui sia innamorato di lei: la reazione - GaMe3891 : Il dramma salatino a quest'ora ci mancava davvero. Se lo scopre Elenoire non lo farà apparire più in nessuna clip a vita #GFVip - zazoomblog : “Ci sono andato in coppia” Antonino Spinalbese è fidanzato? Luca Salatino scopre tutto - #andato #coppia” #Antonino… -