Saint Omer di Alice Diop rappresenterà la Francia ogli Oscar 2023

(Di sabato 24 settembre 2022) Il comitato francese per gliha selezionato “” diper rappresentare il paese. Quali premi ha vinto “”?è stato recentemente presentato in anteprima a Venezia, vincendo il Leone d’Argento del Gran Premio della Giuria e il Premio Luigi De Laurentis Primo Film. Trama Liberamente ispirato da un processo per infanticidio nella vita reale nel 2013, il dramma segue una scrittrice incinta mentre partecipa al processo preoccupante di una giovane donna senegalese accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi abbandonandola alla marea in aumento su una spiaggia asettentrionale.: cast Il film che ...

Saint Omer: le prime proiezioni a Milano e Roma. Il film di Alice Diop oggi a Milano per Le vie del Cinema e il 29 settembre a Roma per Grandi Festival. Reduce dalla premiazione all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato la critica ...