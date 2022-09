Safety Expo | oltre 9mila presenze alla fiera della sicurezza sul lavoro

(Di sabato 24 settembre 2022) Bergamo.9.000, 100 eventi fra convegni, seminari, corsi di formazione e addestramento pratico e 270 espositori. Lanazionaleè tornata a Bergamodal 21 al 22 settembre, dopo due anni di pausa forzata a causapandemia, per parlare a voce alta disule prevenzione incendi con gli occhi ben aperti su tutte le importanti riforme varate dagli ultimi Governi. In crescita del 30% e con un rinnovato e sempre più grande spazio espositivo,ha scelto diverse modalità di approfondimento: dtavola rotonda al convegno, dal seminario di approfondimento al corso di formazione fino al teatro e allo spettacolo rock per un ...

Forse basterebbe questo per raccontare le morti sul lavoro ma al2022, evento di riferimento in Italia di prevenzione e salute si è riportato di quello che è successo in parte della ...Sono queste le principali novità in tema di sicurezza sul lavoro annunciate nel primo giorno di lavori del2022, l'evento di riferimento in Italia sulla salute e sicurezza sul lavoro e ...Un grande ritorno quello di Safety Expo a Bergamo! ieri, 21 settembre, la prima giornata della Manifestazione nazionale organizzata da EPC Periodici in collaborazione con Istituto Informa ha raggiunto ...Nuovi finanziamenti per le imprese, soluzioni per gestire la transizione digitale nel lavoro, il futuro della Formazione e un nuovo piano di igiene industriale.