Russia: Putin decreta pene più dure per i disertori e promuove il generale "macellaio di Mariupol". Ma a Mosca divampa la protesta (Di sabato 24 settembre 2022) divampa la protesta, a Mosca, contro la "mobilitazione" voluta da Putin e gli arresti. Ma il presidente russo sfida tutti e firma un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. L'articolo proviene da Firenze Post.

