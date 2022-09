Russia, proteste contro mobilitazione: 730 arresti (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 730 le persone arrestate oggi in Russia durante le manifestazioni contro la mobilitazione parziale annunciata dal presidente Vladimir Putin. Lo ha reso noto l’ong Ovd-Info spiegando di essere a conoscenza degli arresti effettuati in 32 diverse città della Russia, da San Pietroburgo alla Siberia. Stando agli attivisti per i diritti umani, ci sono immagini in cui si vedono i dimostranti portati via dagli agenti di polizia a Khabarovsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk e Chita, in Siberia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 730 le persone arrestate oggi indurante le manifestazionilaparziale annunciata dal presidente Vladimir Putin. Lo ha reso noto l’ong Ovd-Info spiegando di essere a conoscenza deglieffettuati in 32 diverse città della, da San Pietroburgo alla Siberia. Stando agli attivisti per i diritti umani, ci sono immagini in cui si vedono i dimostranti portati via dagli agenti di polizia a Khabarovsk, Novosibirsk, Irkutsk, Tomsk e Chita, in Siberia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

